نجم مانشستر سيتي على رادار اليونايتد في الميركاتو

يبحث مانشستر يونايتد عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات المتذبذبة لعدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وكان اليونايتد قد تلقى الخسارة من نظيره بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على خدمات اللاعب كالفين فيليبس، لاعب وسط مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

كالفين فيليبس

وشددت الصحيفة الإنجليزية على أن التعاقد مع فيليبس جاء بفرمان من المدرب الهولندي إيريك تين هاج، والذي يبحث تدعيم صفوفه، بعد المعانات الكبيرة التي تعرض لها خلال الموسم الحالي جراء مستويات عدد كبير من اللاعبين.

ويجد لاعب الوسط الإنجليزي معاناة كبيرة مع فريقه الحالي مانشستر سيتي، وذلك بسبب ابتعاده عن اللعب بشكل أساسي خلال الموسم الحالي والماضي، حيث انتقل للسيتزين من ليدز يونايتد في 2022، لكنه لم يلعب سوي مباراتين فقط كأساسي.