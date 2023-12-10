سقوط بايرن ميونيخ بخماسية أمام فرانكفورت ينضم لأكبر الهزائم في تاريخ البافاري

تلقى بايرن ميونخ هزيمة ثقيلة أمام نظيره اَينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح الدولي المصري عمر مرموش في تسجيل هدف وصناعة هدفين خلال مواجهة البفاري بالبونديسليجا، حيث يقدم اللاعب مستويات كبيرة مع فريقه في جميع المسابقات.

فرانكفورت ينضم لأسوأ نتائج بايرن ميونخ عبر التاريخ

أنضمت النتيجة التي حققها اَينتراخت فرانكفورت 5/1، ضمن أسوأ نتائج البفاري عبر التاريخ، بعدما تعرض بايرن ميونخ لخسائر كبيرة خلال السنوات الطويلة الماضية.

وتعرض بايرن ميونخ للخسارة في التاسع من أكتوبر لعام 1976 بنتيجة 7/0 من نظيره شالكه، في ملعبه إليانز اَرينا ووسط جماهيره.

ووصف العديد من جماهير الكرة الألمانية أن ما حدث في يوم التاسع من أكتوبر من عام 1976، يعد أحد أعظم إنجاز لشالكه في تاريخه الحديث، فقد أذاق بايرن ميونخ أكبر خسارة في تاريخ الأخير في الدوري الألماني.

بينما على الصعيد الأوروبي فقد تعرض العملاق البفاري لخسارتين، الأولى كانت أمام برشلونة في 2009، والتي انتهت بنتيجة 4/0، بينما الثانية كانت أمام ريال مدريد 4/0 أيضًا، في ملعب البايرن ووسط جماهيره.

ويواجه المدرب الألماني توماس توخيل خطر الإقالة من تدريب بايرن ميونخ بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها بالأمس أمام فرانكفورت.