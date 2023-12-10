الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

شاهد.. رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في لجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
 

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تطمئن الموطنين: لا عواصف قادمة إلى مصر غدًا

نقابة المهن التمثيلية: تحديات الفنانين على تيك توك محرجة ولا تليق

طارق الشناوي تحديات الفنانين بـ "التيك توك" لا تليق بهم

اتحاد العمال: نشارك في الانتخابات الرئاسية غدا باعتبارها أهم الاستحقاقات الدستورية

"الحساسية والمناعة": مصر خالية تمامًا من فيروس الميكوبلازما الرئوية

الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: دعوات المشاركة في الانتخابات لا تنتهك الصمت الانتخابي

"القومي للمرأة" يدعو النساء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف دبابات لإسرائيل
الجريدة الورقية