«إيروتيل» تجدد تعاقدها مع «لو ميريديان» مطار القاهرة

شهد فندق لو ميريديان مطار القاهرة تجديد التعاقد على استخدام شركة إيروتل للعلامة التجارية والإدارة لمجموعة فنادق (ماريوت) العالمية.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن توقيع هذا البروتوكول يأتى إلحاقا للتعاقد مع شركة (ماريوت) العالمية المالكة للعلامة التجارية (لو ميريديان) لاستغلال حق العلامة التجارية لمدة ٥ سنوات حتى عام ٢٠٢٨ وذلك نظرا للشراكة المثمرة مع مجموعة (ماريوت) العالمية منذ عام ٢٠١٣ خاصة مع زيادة أعداد الركاب فى مطار القاهرة والحاجة لوجود فندق عالمى لخدمة تلك الاعداد.

قام بتوقيع العقد من جانب إيروتيل الطيار طارق عبداللطيف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة إيروتيل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية، وعن مجموعة ماريوت العالمية لإدارة الفنادق أحمد حزين نائب رئيس منطقة مصر والسعودية والبحرين لماريوت العالمية.

حضر التوقيع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة إيروتيل وممثلو مجموعة «ماريوت».