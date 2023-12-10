إقبال كثيف من المواطنين على لجان الاقتراع بالمعادي للإدلاء بأصواتهم

شهدت لجان الاقتراع بحى المعادي اقبالا كثيفا من المواطنين من مختلف الأعمار للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية 2024 ، وذلك منذ اللحظات الأولي لفتح باب التصويت صباح اليوم الأحد في التاسعة صباحا.

وحرصت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متابعة سير العلمية الانتخابية في محيط لجان جي المعادي حيث تفقدت للجان في حضور الاجهزة التنفيذية بحي المعادي برئاسة اللواء طارق بحيرى رئيس الحى .

وتم التاكد من تنفيذا كافة التوجيهات بالحرص على التواجد لمتابعة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر والذي ظهر جليا فى التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة الحق الدستورى للمواطنين.

وسط متابعة ميدانية لحظية من فرق العمل بالمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي المعادي لتقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة الأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم و الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات وطبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد أدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهرى ، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٨٢٣٦٧٦١ ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية داخل ٤٤٤ مركز انتخابي بالإضافة إلى ٥٨ لجنة للوافدين، مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات .

وشدد محافظ القاهرة عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات .

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية .

وأكد محافظ القاهرة على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .

إقبال كثيف من المواطنين على لجان الاقتراع بالمعادي للإدلاء بأصواتهم

إقبال كثيف من المواطنين على لجان الاقتراع بالمعادي للإدلاء بأصواتهم