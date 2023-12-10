حشود من المواطنين بلجان حلوان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية  

تشهد لجان حي حلوان كثافة تصويتية لمختلف الأعمار، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية 2024 ، والتي لم تنقطع، منذ اللحظات الأولي لفتح باب التصويت صباح اليوم الأحد.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية لمتابعة العملية الانتخابية وفقا للخطة الموضوعة و طبعا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بشأن المرور على اللجان والتأكد من جاهزيتها بجميع المقرات الانتخابية .

وتفقدت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية محيط اللجان الانتخابية بنطاق حي حلوان بحضور اللواء حسام طوبار رئيس الحي واجهزته التنفيذية لتأكد من انتظام العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات لتيسيرها والتأكد على عدم وجود أى مخلفات أو قمامة أو اشغالات او أى معوقات تعوق العملية الانتخابية وشط حشود واقبال جماهيري بلجان حي حلوان.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ حرص على تفقد عدد من لجان الاقتراع باحياء العاصمة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية .

انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة

واشار محافظ القاهرة الي انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات حيث حرصوا على التواجد امام اللجان قبل فتحها بساعة ونصف إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية .

وأدلى محافظ القاهرة بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهرى ، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٨٢٣٦٧٦١ ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية داخل ٤٤٤ مركز انتخابي بالإضافة إلى ٥٨ لجنة للوافدين، مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات .

وشدد محافظ القاهرة عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات .

حشود من المواطنين بلجان حلوان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية

حشود من المواطنين بلجان حلوان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية .

وأكد محافظ القاهرة على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .

حشود من المواطنين بلجان حلوان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية

حشود من المواطنين بلجان حلوان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية

حشود من المواطنين بلجان حلوان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية

حشود من المواطنين بلجان حلوان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية

حشود من المواطنين بلجان حلوان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية