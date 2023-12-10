مواقف إنسانية .. رجال أمن القاهرة يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم (صور)

تزامنًا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية..حرص رجال مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، على القيام بدورهم الإنساني إلى جانب دورهم في تأمين الانتخابات ، من خلال مساعدتهم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ،وتقديم كافة سبل المساعدة وتوفير كراسي متحركة ، لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية والاستحقاق الدستوري .

في أكثر من موقف انساني على مدار اليوم الأول من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، قدم رجال مديرية أمن القاهرة المساعدة للمواطنين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لم تمنعهم ضروفهم الصحية عن المشاركة واختيار رئيس مصر القادم ،ومنهم من حضر متكئا على عكاز وعلى الفور يبادر رجال الأمن في تقديم المساعدة لهم ومساندتهم للوصول إلى مقار اللجنة الانتخابية بواسطة الكراسي المتحركة وتلبية رغباتهم.



في منطقة الساحل حرص رجال الشرطه ،علي مساعدة كبار السن للادلاء باصواتهم بمدرسة سعد ابن ابي وقاص ، كما حرص رجال الشرطه علي مساعدة أحد كبار السن للادلاء باصواتهم بمدرسة ابو بكر الصديق دائرة قسم الشرابية.

منذ الساعات الاولى شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة في يومها الأول الأحد 10ديسمبر ، توافد كبير وكثافات من الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الانتخابي والاستحقاق الدستوري المهم.

تشهد كافة مقار اللجان بالقاهرة تواجد أمني مكثف لرجال مديرية أمن القاهرة، لتأمين الانتخابات وتقديم المساعدة للمواطنين من خلال تنظيم دخولهم للجان ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الادلاء بأصواتهم .

وانتشار الخدمات المرورية على الطرق والميادين المختلفة لتيسير حركة المرور ومنع التكدسات المرورية