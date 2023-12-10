إقبال كثيف بلجان مدينة 15 مايو من المواطنين للإدلاء بأصواتهم 

تشهد لجان مدينة 15 مايو كثافة تصويتية لمختلف الأعمار، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية 2024 ، والتي لم تنقطع منذ اللحظات الأولي لفتح باب التصويت صباح اليوم الأحد.

تفقد الدكتورمهران عبداللطيف مهران رئيس حي ١٥ مايو عدد من المقار الانتخابيه للوقوف علي مدي جاهزية المقار ومتابعة أعمال الاناره والنظافة والاشغالات وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العمليه الانتخابيه .

اشاد رئيس الحي بوعي المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركه بفاعليه في الانتخابات ادراكا منهم ان مشاركتهم لها دور إيجابي.

اشاد رئيس الحي بسير العملية الانتخابية بسلاسة وإقبال كثيف باللجنة الانتخابية وكذلك شهدت لجنة الوافدين بمركز شباب مجاورة 7 تجمعات كثيفة وإقبال من المواطنين .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ حرص على تفقد عدد من لجان الاقتراع باحياء العاصمة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية .

انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا

واشار محافظ القاهرة الي انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات حيث حرصوا على التواجد امام اللجان قبل فتحها بساعة ونصف إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية .

وأدلى محافظ القاهرة بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهرى ، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٨٢٣٦٧٦١ ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية داخل ٤٤٤ مركز انتخابي بالإضافة إلى ٥٨ لجنة للوافدين، مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات .

وشدد محافظ القاهرة عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات .

إقبال كثيف بلجان مدينة 15 مايو من المواطنين للإدلاء بأصواتهم

إقبال كثيف بلجان مدينة 15 مايو من المواطنين للإدلاء بأصواتهم

إقبال كثيف بلجان مدينة 15 مايو من المواطنين للإدلاء بأصواتهم

إقبال كثيف بلجان مدينة 15 مايو من المواطنين للإدلاء بأصواتهم