رئيس قناة السويس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية وذلك في أول أيام إجراء الانتخابات داخل مصر والتي تستمر في الفترة من ١٠_ ١٢ ديسمبر الجارى.

ووجه ربيع رسالة يحث فيها العاملين بالهيئة و المواطنين على التوجه للمقار الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وأمانة تقع على عاتق كل مصري ومصرية للاسهام في بناء وطنهم،جاء ذلك خلال تواجده بمقر اللجنة الانتخابية للوافدين بهيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب الإدلاء بصوته الانتخابي، حرص الفريق أسامة ربيع على تحية الناخبين على مشاركتهم الإيجابية، موكدا أن اصطفاف الناخبين للإدلاء بأصواتهم مشهد حضاري يؤكد وعي الشعب المصري وحرصه على بناء مستقبل أفضل.