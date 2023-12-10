موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق تشيلسي لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره إيفرتون، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمنافسات الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب جوديسون بارك.

موقف تشيلسي وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

خسر تشيلسي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، بينما فاز إيفرتون على نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة.

ويتواجد تشيلسي حاليا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون

تنطلق مباراة تشيلسي وإيفرتون اليوم الأحد في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة تشيلسي وإيفرتون عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي وبتعليق خالد الحدي.