المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 44

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 44، وذلك عن الفترة من 2 – 8 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وتم تسجيل 6 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 6 مصانع بالقائمة البيضاء، كما تم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 32 زيارة، وتم تسجيل 2 منشأة بالهيئة وإدراج 10 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 771 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4600 رسالة بنحو 145 ألف طن لعدد 1400 شركة مصدرة، تنوعت مابين 465 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8 آلاف طن، يليها الزيتون بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 6 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 16 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن.



ومثلت السعودية وليبيا وأسبانيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.



واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1400 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 750 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 543 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1560 رسالة بنحو 333 ألف طن لعدد 725 شركة مستوردة، تنوعت مابين 179 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 84 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها فرنسا، رومانيا، أندونيسيا وتركيا.



وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 433 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 300 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 240 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 63 منتج و8 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 400 منتج جديد، وأصدرت 19 شهادة بيع حر.



وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 997 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 285 عينة لأغذية معدة للتصدير، 340 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 92 عينة منتجات الأغذية الخاصة.



وفي إطار دور الهيئة في خلق كوادر فعالة وبناء جيل جديد من الفاحصين المؤهلين لاستيعاب وتطبيق كافة اللوائح والقواعد الفنية الملزمة التي وضعتها الهيئة لإدارة منظومة سلامة الغذاء، شاركت الهيئة في البرنامج التدريبي الخاص بـ "تحسين وتطوير أداء الأطباء البيطريين بالمجازر"، والمقدم من أكاديمية التدريب الأمثل من أجل غذاء أفضل والتابع للمفوضية الأوروبية، والذي تم عقده في روما – إيطاليا، حيث تم إيفاد عدد 3 متدربين من كوادر الهيئة للمشاركة في البرنامج التدريبي للاستفادة من خبرات دول الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة المجازر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في محافظتي القاهرة والجيزة، كما تم تسجيل 1 موقع قمح بمحافظة الشرقية.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 25 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 23 شكوى، وجاري فحص 2 شكوى.



وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 986 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 43 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 5 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1603 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.



وتم تسجيل 558 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 311 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 132 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 8 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في عدد من المحافظات منها البحيرة، الجيزة، الاسماعيلية، الدقهلية، الفيوم، الوادي الجديد والأقصر، كما تم معاينة 10 مخازن تغذية مدرسية قائمة بالفعل في محافظات الفيوم، المنوفية، الوادي الجديد، الأقصر، سوهاج، البحيرة والقليوبية، ومعاينة 1 موقع لمخزن تغذية مدرسية تحت الإنشاء في محافظة الدقهلية وتم استيفاؤه للاشتراطات.



هذا وقد تم إدراج عدد 3 مخازن إلى القائمة البيضاء ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المدرجة إلى 249 مخزنًا.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الفيوم، الاسماعيلية والجيزة، وتم استيفاء عدد 3 محالب، ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء 58 محلبًا.



وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 58 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الشرقية وجنوب سيناء، وتم تسجيل 6 مطاعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 19 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظتي القاهرة والغربية، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، فيما استوفت 7 وحدات للاشتراطات وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 346 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى عدد 4 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة، وعدد 2 تظلم خاص بالصادرات الغذائية.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 19 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 2 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، وتم استيفاء 3 مجازر لاشتراطات الهيئة وإدراجها بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 22 أذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.



كما تم زيارة المجزر الآلي بمدينة سفاجا – محافظة البحر الأحمر، والتابع للقوات المسلحة، حيث تم التحقق من استيفاء اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء.