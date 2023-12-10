أسعار العملات العربية صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية.. واصلت أسعار العملات العربية مقابل الجنية المصري خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الاحد في أول أيام الانتخابات الرئاسية، استقرارها، حيث حقق الريال السعودي أعلى سعر له عند مستوى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال بداية التداولات الصباحية اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة التي تخص القطاع المصرفي، وجاءت القيمة السعرية لصرف العملات على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية اليوم الاحد

الريال السعودي

حقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 99.05 جنيه للشراء و100.06 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 99.05 جنيه للشراء و100.06 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.32 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.