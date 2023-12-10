ضبط مزور الأوراق الرسمية بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل منشور متضمناً إعلان القائمين على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " عن قدرتهم على تزوير مختلف المستندات الرسمية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط (أحد القائمين على الصفحة المشار إليها – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وتبين إضطلاعه بالترويج لقدرته على تزوير المستندات الرسمية وقيامه بنشر هاتف محمول (محدد) للتواصل مع راغبى تزوير المستندات الرسمية وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد النصب لتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة

كافة الأنشطة الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.