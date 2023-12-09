الإجازات الرسمية في 2024 للقطاعين العام والخاص

يبحث الكثيرون عن الإجازات الرسمية 2024، وهي حوالي 17 يومًا إجازات رسمية، بخلاف عطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الإجازات الرسمية 2024

أعياد الميلاد للأقباط وذلك يوم الأحد 7 يناير 2024.

ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة يوم الخميس 25 يناير 2024.

أول أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء 10 أبريل 2024

ثانى أيام عيد الفطر المبارك الخميس 11 أبريل 2024

ثالث أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 12 أبريل 2024

عيد تحرير سيناء الخميس 25 أبريل 2024

عيد العمال الأربعاء 1 مايو 2024

أعياد المسيحين الدينية (الجمعة الحزينة) الجمعة 3 مايو 2024

أعياد المسيحين الدينية (سبت النور) السبت 4 مايو 2024

أعياد المسيحين الدينية (حد الزعف) الأحد 5 مايو 2024

الإجازات الرسمية في 2024

عيد شم النسيم الإثنين 6 مايو 2024

وقفة عرفات الأحد 16 يونيو 2024

اول ايام عيد الأضحى الإثنين 17 يونيو 2024

ثانى أيام عيد الأضحى الثلاثاء 18 يونيو 2024

ثالث ايام عيد الأضحى الأربعاء 19 يونيو 2024

رابع أيام عيد الأضحى الخميس 20 يونيو 2024

ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو 2024 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 4 يوليو 2024)

رأس السنة الهجرية الإثنين 8 يوليو 2024

عاشوراء الأربعاء 17 يوليو 2024

ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 الثلاثاء 23 يوليو 2024

المولد النبوي الشريف الإثنين 16 سبتمبر 2024

عيد القوات المسلحة الأحد 6 أكتوبر 2024