الإجازات الرسمية في 2024 للقطاعين العام والخاص
يبحث الكثيرون عن الإجازات الرسمية 2024، وهي حوالي 17 يومًا إجازات رسمية، بخلاف عطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
الإجازات الرسمية 2024
أعياد الميلاد للأقباط وذلك يوم الأحد 7 يناير 2024.
ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة يوم الخميس 25 يناير 2024.
أول أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء 10 أبريل 2024
ثانى أيام عيد الفطر المبارك الخميس 11 أبريل 2024
ثالث أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 12 أبريل 2024
عيد تحرير سيناء الخميس 25 أبريل 2024
عيد العمال الأربعاء 1 مايو 2024
أعياد المسيحين الدينية (الجمعة الحزينة) الجمعة 3 مايو 2024
أعياد المسيحين الدينية (سبت النور) السبت 4 مايو 2024
أعياد المسيحين الدينية (حد الزعف) الأحد 5 مايو 2024
الإجازات الرسمية في 2024
عيد شم النسيم الإثنين 6 مايو 2024
وقفة عرفات الأحد 16 يونيو 2024
اول ايام عيد الأضحى الإثنين 17 يونيو 2024
ثانى أيام عيد الأضحى الثلاثاء 18 يونيو 2024
ثالث ايام عيد الأضحى الأربعاء 19 يونيو 2024
رابع أيام عيد الأضحى الخميس 20 يونيو 2024
ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو 2024 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 4 يوليو 2024)
رأس السنة الهجرية الإثنين 8 يوليو 2024
عاشوراء الأربعاء 17 يوليو 2024
ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 الثلاثاء 23 يوليو 2024
المولد النبوي الشريف الإثنين 16 سبتمبر 2024
عيد القوات المسلحة الأحد 6 أكتوبر 2024