وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره التركي في واشنطن الوضع بغزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الوضع في قطاع غزة.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم /السبت/ أن وزير الخارجية الأمريكي التقى مع نظيره التركي في واشنطن العاصمة، حيث ناقشا "الصراع بين إسرائيل وحماس"، مع التركيز على الجهود المبذولة لضمان عدم انتشار "الصراع" إلى أماكن أخرى في المنطقة، وضرورة تحرير "الرهائن" المتبقين، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وشدد الوزير على أهمية التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) دون تأخير.