السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سوريا تدين استخدام واشنطن "الفيتو" ضد قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أدانت سوريا، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي؛ لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 64. 

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان اليوم /السبت/، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن سوريا تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لـ"الفيتو" ضد مشروع قرار كان الهدف الأساسي منه وقف المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الليلة الماضية.

وأضافت أن دمشق تدين - في الوقت ذاته - سياسات المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت، وكذلك السياسات الغربية التي شجعت الاحتلال طيلة 64 يوماً على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والدمار الشامل في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية.

وأشارت "الخارجية السورية" إلى أن الفيتو الأمريكي الجديد؛ يأتي استمراراً لتعطيل واشنطن وحلفائها لنحو 100 مشروع قرار في مجلس الأمن؛ الأمر الذي أدى إلى استمرار القتل ضد الفلسطينيين دون رادع منذ عام 1948 حتى اليوم.

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