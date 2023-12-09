مرصد الأزهر : الاحتلال يُمنّي نفسه بمعجزات تاريخية

قال مرصد الأزهر ان الاحتلال يُمنّي نفسه بمعجزات تاريخية مزيفة عبر تعمد استحضار الأحداث التاريخية لإضفاء النزعة الدينية على مجـازر غـزة لمزيد من التضليل والخداع



قام بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بإضاءة الشمعة الأولى، خلال ما يُطلقون عليه عيد "חֲנֻכָּה - حَانُوكّاه = الأنوار" عند حائط البراق الإسلامي المُحتل، مصرحا بأنه ومرتزقة جيشه هم الجيل الذي يتابع مسيرة المكابيين، الذين حرروا هيكلهم "المزعوم" وطهروه، وأعادوه إلى اليـهـودية مرة أخرى، وأنقذوا شريعة اليـهـود وشعبهم، وأنه من دونهم لم يكونوا ليتمكنوا من الوقوف في هذا الموضع المقدس.

وصف فى كلمته مجرم الحرب "نتنياهو" مرتزقته بأنهم يقاتلون بشجاعة هذه الأيام (قوى الشر) التي تريد إبادة الشعب اليـ هـ ودي من على وجه الأرض. في استحضار متعمد للأحداث التاريخية للمضي قدمًا في مجـ ازره التي ينفذها في غـ زة بحق المدنيين.



أوضح مرصد الأزهر أن كلمة نتنياهو في هذا الوقت تحمل عددًا من الرسائل الخطيرة، فبداية أراد صبغ مجـ ازر غـ زة بصبغة الدين، ليظهرها أمام المجتمع الصـ هيـ وني موقف المدافع عنهم في "حرب دينية"؛ مشبهًا نفسه بأحد أهم الشخصيات في التاريخ اليهودي، وهو "يهوذا المكابي- יהודה המכבי"، الذي قاد ثورة تمرد ضد الدولة السلوقية عام 165 قبل الميلاد، انتصر فيها وأسس الدولة الحشمونية واستعاد السيطرة بالقوة على القدس والهيكل، ودشّن مذبح الهيكل من جديد.

تحرير الأرض الموعودة



ووفق وصف "نتنياهو" يتبين أن هدفه هو تحرير الأرض الموعودة -حسب زعمه- من سكانها الأصليين "الفلسطينيين"، من خلال إبادتهم، وهو ما يحدث في غـ زة بالفعل حاليًا.



أشار مرصد الأزهر أيضًا إلى أن تطرق نتنياهو لقصة المكابيين وتطهيرهم الهيكل من أوثان الدولة السلوقية وتحريره وإعادته إلى اليهودية مرة أخرى، بمثابة إعطاء ضوء أخضر لمنظمات الهيكل المتطرفة، وللمستوطنين الإرها بيين، للإجهاز على الأقصى المبارك -باعتبارهم هم أيضًا جنود المكابي- واغتصابه من المسلمين تحت دعوى "التطهير والتحرير والإعادة المزعومة وممارسة الطقوس والشعائر اليهودية".



أكد مرصد الأزهر أن الاحتلال يمني نفسه بحدوث معجزات في عدوانه على غـ زة تنتهي بانتصاره على الفلسطينيين وإبادتهم وتحرير الأرض الموعودة والسيطرة الكاملة على الأقصى المبارك، على غرار المعجزة الأسطورية التي اختلقها اليـ هـ ود المكابيون عندما انتصروا على السلوقيين، فقد ادعوا أن الزيت المقدس في الهيكل وقتئذٍ لم يكن كافيًّا لإنارة شموع الشمعدان لأكثر من ليلتين، لكنه خالف ظنونهم وكفى لإضاءة تلك الشموع لمدة ثمانية أيام، ما دفعهم لاعتبار ذلك "أسطورة خالدة" ترمز للقوة الكامنة في اليـ هـ ود من أجل البقاء والتغلب على غيرهم من الأمم.

أكد مرصد الأزهر أن خطورة التصريح تكمن في الأحداث التي يعيشها الأقصى منذ السابع من أكتوبر، إذ تُفتح أبوابه أمام المستوطنين والمنظمات المتطرفة فقط، تلك المنظمات المتطرفة التي طالبت باستغلال العدوان الجاري على غـ زة لهدم الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، بدعوى أن زمان اليـ هـ ود قد حان، وانتهى زمان المسلمين فيه.



أشار مرصد الأزهر ان سلطات الاحتلال تمنع وصول المصلين المسلمين إلى المسجد المبارك والصلاة بداخله، إلا في أضيق الحدود، وبأعداد ضئيلة للغاية.



حذر مرصد الأزهر من خطورة هذه التصريحات التي تعني الاستمرار بشكل أكثر وحشية في مجـازر غـزة، وسفك المزيد من الدماء البريئة الطاهرة.



شدد على أهمية الانتباه والتيقظ حيال المسجد الأقصى المبارك، وإفشال مخططات تقسيمه أو هدمه، في ظل الانشغال العالمي بما يجري في غـ زة. لأن نتنياهو الذي يعد امتدادا للحركة الصـهيـونية الاستعمارية، التي وشحت دعوتها الاحتلالية لأرض فلسـ طين برداء الدين، بغرض إنشاء علاقة "مزعومة" بين يهود العالم وبين دولة فلسطين، يواجه مستقبله السياسي اختبارًا خطيرًا يجعله يراهن على استمرار هذه المجـازر لإنقاذ نفسه عبر استرضاء اليمين المتطرف، إذ يعلم جيدًا أن انتهاء الحرب الآن دون موافقة حاخامات الكيان يعني العزل من منصبه وانتهاء مستقبله السياسي الد.موي إلى الأبد.

نبه مرصد الأزهر على أن هذا الكيان هدفه الاستيلاء على أراضي فلسطين التاريخية جميعها، ثم التطلع إلى ما هو أبعد وأكبر؛ إذ أن توراتهم -الحالية- مليئة بالنصوص المطاطية الفضفاضة، التي يستغلونها لترسيم حدودهم كيفما يشاؤون على حساب الأراضي العربية الإسلامية، بزعم أنها "أرض موعودة" لليـهـود.

ومن مظاهر ذلك، توثيق جنود الاحتلال لإشعالهم شمعة "الحانوكاه" في قطاع غزة، بعدما نصبوا مجسمًا كبيرًا لما يُطلقون عليه "شمعدان حانوكاه"، وتعمد بثه على قنواتهم التلفزيونية ومنصاتهم الإعلامية لبرهنة حجتهم أمام المجتمع الصـ هيـ وني، وقبل ذلك بأيام وضع بعض الجنود "المزوزا- מזוזה" على بيت في غـزة في إشارة إلى أن أرض القطاع جزء من الأرض الموعودة لليـهـود، وحق لهم تهجير أهلها وإبادة من رفض التهجير منهم.