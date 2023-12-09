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السبت 09 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف دبابات لإسرائيل

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على إمكانية بيع قذائف دبابات عيار 120 ملم إلى إسرائيل بتكلفة تقديرية 106.5 مليون دولار، وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

بيان عاجل من وزارة الخارجية الأمريكية:

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استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المُستمر لقطاع غزة

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انتقادات دولية لأمريكا بعد «فيتو» مشروع مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن وول ستريت جورنال أكدت تزويد واشنطن إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات.

 

وفي سياق أخر، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رفض واشنطن مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة مع إسرائيل في الجرائم الإنسانية التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، وأن كل ما يتردد حول حماية المدنيين هو مجرد استهلاك إعلامي.

 وأضاف سلامة في تصريحه لـ"الوفد"، أن فشل مجلس الأمن بعد 60 يومًا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة في وقف إطلاق النار، يجعل المنظمة الدولية على المحك وغير قادرة على تحقيق الأمن والسلم الدوليين، يفتح الباب أمام تنفيذ المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي أشار إليها أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن العدوان يهدد السلم والأمن الدوليين، ويجب التصدي له بشتي الطرق.

 وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه حين يفشل مجلس الأمن في آداء مهمته الأساسية يبقى التساؤل المهم عن دوره وأهميته، مضيفًا أن امتناع بريطانيا عن التصويت وتأييد فرنسا لوقف النار يؤكد نجاح الجهود المصرية في التواصل مع الدولتين في إظهار الحقائق وبيان بشاعة العدوان والحاجة المساة لوقف إطلاق النار.

رفض قرار وقف إطلاق النار في غزة:

 يذكر، أن مجلس الأمن فشل في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" ضد المشروع الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة، وصوتت 13 دولة لصالح مشروع قرار وقف إطلاق النار، وامتنعت بريطانيا.

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