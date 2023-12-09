محافظ جنوب سيناء يتابع عدداً من المشروعات التنموية
وجه اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بإسراع وتيرة العمل لإنهاء كافة المشروعات مع ضرورة المتابعة المستمرة كل مسئول في مجاله.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم السبت، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وعددا من مديري المديريات والشركات وعددا من مديري إدارات الديوان العام.
حضر اللقاء اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد ومدير مديرية الإسكان، ورئيس قطاع مياه الشرب، ورئيس مركز معلومات شبكة المرافق، ومدير مديرية العمل، والتضامن الاجتماعي، ومدير إدارة الشئون القانونية، والاستثمار، والتخطيط العمراني، وعدد من مديري إدارات الديوان العام الأخرى.
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