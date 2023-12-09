إيرادات فيلم «شماريخ» تصل لـ 3 ملايين و500 ألف جنيه في يومين

استطاع فيلم شماريخ، بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، أن يحصد خلال يومين إيرادات بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

تفاصيل فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

‎ ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات والمصاعب.

فيلم شماريخ

حلت الفنانة أمينة خليل، الخميس الماضي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم»، والذي كشفت خلاله العديد من الأسرار الشخصية والفنية، إضافة إلى كواليس تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد «شماريخ».

وتحدثت أمينة خليل عن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال فترة التصوير، قائلة:« كان في مشهد في نص الصحراء والجو برد جدا، وفى بيت صغير من الخشب والمفروض نولعه نار، وبعد ما عمرو سلامة ولَّعه قال ليا يلا ادخلى جوا البيت، وبيتكلم بشكل عادى جدا أكنه أمر عادى".

وقالت «أمينة»: "في مشهد تانى مثلا يقولى إنتى هتقفى، وفى ثعلب هيلف حواليكي وبيتكلم بشكل يحسسك إنك عادى بس أنا ببقى مبسوطة أكتر لما بيكون التحدى أقوى".

وأضافت: "سبق لي وعملت مع المخرج عمرو سلامة قبل ذلك، في فيلم الشيخ جاكسون وأنا أثق فيه جدًا، وفي رؤيته، وفي الغالب لا تتكون عندي فكرة الثقة العمياء في المخرج".

واستكملت: "عندما روى لي عمرو سلامة حكاية فيلم شماريخ أدخلني في عالم الفيلم بشكل كبير جدًا، ومنذ تلك اللحظة وأنا قررت أن أقدم هذا الفيلم، ومؤمنة به جدًا، خاصة أنه يضم مقومات النجاح السينمائي".

تفاصيل فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات والمصاعب.

عمرو سلامة يكشف نبذة عن فيلم شماريخ

كشف المخرج عمرو سلامة، نبذة مُختصرة عن قصة فيلم “شماريخ”، بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، والمقرر أن يعرض مع بداية العام الميلادي الجديد 2024 .

وكتبت عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: لأن كل ما كتب عن قصة فيلم شماريخ من قبل ليس صحيح.. فيلم شماريخ هو فيلم أكشن درامي ببعض اللمحات الكوميدية، عن رجل يحيى في الظلام في رحلته للتطهر، لكن هناك مهمة أخيرة يجب أن يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل كمحامية، هذه المحامية نفسها تطلب منه أن يساعدها في الانتقام، الانتقام من شخص يصعب جدًا عليه قتله ".