وزير‎ ‎الأوقاف‎: هناك اهتمام غير مسبوق بمقارئ القرآن الكريم المتنوعة

في‎ ‎المؤتمر‎ ‎التحضيري الثاني‎ ‎للمسابقة‎ ‎العالمية الثلاثين ‎للقرآن‎ ‎الكريم

في ضوء الاستعداد للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م بإذن الله تعالى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله)، عقد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المؤتمر الصحفي التحضيري الثاني اليوم‎ ‎السبت‎ ‎‏9/ 12/ 2023م بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة، بحضور الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا السابق، وقيادات وزارة الأوقاف، والسادة أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وفي بداية المؤتمر وجه أ.د/ محمد ‏مختار جعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير لراعي القرآن الكريم وأهله سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله)، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بخدمة كتاب الله (عز وجل) وعلى الاهتمام بقضايا الفكر الديني بهذا القدر وهذا الدور الذي تؤديه جمهورية مصر العربية في عهد سيادته، ففي مجال القرآن الكريم في عام 2023م بلغ عدد مقارئ القرآن الكريم التي عُقدت فعليًا 219 ألف مقرأة، فضلًا عن 102 ألف حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية، وأكثر من 6 آلاف حلقة تحفيظ على مستوى العالم، كما أن هناك اهتمامًا غير مسبوق بمقارئ القرآن الكريم المتنوعة، سواء مقارئ الأئمة، أم مقارئ الجمهور، أم المقارئ النموذجية، أم مقارئ كبار القراء، موجهًا الشكر لكبار القراء، حيث تم ختم القرآن الكريم مرتين بقراءة حفص، بالإضافة إلى ختمة ورش والتي هي الآن في سورة النبأ وسيتم ختمها بإذن الله تعالى على هامش فعاليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

كما أوضح أنه في مجال الاهتمام بالسنة النبوية، سيتم في اليوم الثاني من انعقاد المسابقة العالمية الثلاثين ختم كتاب الموطأ للإمام مالك (رحمه الله) لكبار الأساتذة المختصين في الحديث النبوي الشريف، كما بدأنا مشروع قراءة (الأربعون النووية) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ولأول مرة يكون هناك إجازة أيضًا في الأحاديث القدسية.

وأكد وزير الأوقاف إلى قيام وزارة الأوقاف بإطلاق برنامج (صحح قراءتك) بأكثر من 140 مسجدًا حتى الآن، وهو أحدث برامج الأوقاف في خدمة القرآن الكريم، مؤملًا أن يبلغ عدد المساجد المشاركة في هذا البرنامج إلى 500 مسجد قبل نهاية العام الحالي بسائر المحافظات لختم القرآن الكريم.

وأكد وزير الأوقاف أنه في إطار عناية الأوقاف بالقرآن الكريم صدر الجزء الأول من كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون)، والذي يتحدث عن مقاصد السور، ويعد أول تفسير مقاصدي يجمع بدقة وعناية، موجهًا الشكر لوزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب على التعاون مع وزارة الأوقاف في إصدار هذه الكتب في مجالات التفسير والتجويد وعلوم القرآن فضلًا عن ترجمات القرآن الكريم، كما أن هناك احتفالية بصدور 200 إصدار من سلسلة (رؤية)، ستعقد بالتزامن مع إقامة معرض الكتاب القادم، حيث أصدرنا في عام 2023م (64) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها ونشرها إلى (465) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا في عشر سنوات، من أهمها: المختصر المفيد في علم التجويد، البيان على المنتخب، دراسات في علوم القرآن، ودراسات في علوم الحديث، في رحاب أسماء الله الحسنى، فلسفة الحياة والموت.

وعن المجال الدعوي أكد وزير الأوقاف أن موضوعات الأسابيع الثقافية يتم اختيارها بعناية، فقد كان الأسبوع الثقافي الماضي يتحدث عن أئمة الفقه، وفي الأسبوع الحالي والقادم يتناول أئمة الحديث وأصحاب الكتب الستة، وغيرها من الموضوعات التي توسع الأفق الثقافي، وهناك تنوع في موضوعات خطبة الجمعة، فموضوع الجمعة القادمة: نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)، ونداءات القرآن الكريم للمؤمنين، ونداءات القرآن الكريم للناس أجمعين، ثم سيكون هناك أسبوع للكونيات في القرآن الكريم؛ حديث القرآن عن السموات والأرض، حديث القرآن عن الجبال، حديث القرآن عن الغيب، حديث القرآن عن الطير، آيات التذكير في القرآن الكريم وغيرها من الموضوعات الهامة لفتح آفاق جديدة، نهدف من خلالها إلى تقوية الحس الإيماني بمثل هذه الآيات.

وعن تحسين أحوال الأئمة أكد وزير الأوقاف أن سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهتم بتحسين أحوال الأئمة ماليًّا وعلميًّا، وكانت توجيهاته دائمًا كلما استطعتم تعظيم مواردكم الذاتية حسنوا من أحوال الأئمة، مشيرًا إلى أن ما يتقاضاه الإمام حديث التعيين 8050 جنيهًا، وصافي ما يتقاضاه 6809 جنيه، وصافي ما يتقاضاه موظف الدرجة الأولى ماجستير 10790 جنيهًا، والدرجة الأولى دكتوراه 11290جنيهًا، وذلك فضلًا عن بعض الزيادات المترتبة على الأقدمية في الدرجات الوظيفية، أو عن الجهود غير العادية التي يتقاضاها أعضاء المقارئ المعتمدون، والمشاركون في القوافل الدعوية، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم المعتمدة، ومجالس الإقراء والإفتاء المعتمدة، وبدل الاغتراب في المحافظات التي لها بدل اغتراب، كما أكد أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أرقامًا قياسية في أرباحها.

وعن المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم أكد وزير الأوقاف أن المشاركين في المسابقة من خارج جمهورية مصر العربية قد بلغ حتى الآن 63 متسابقًا من 54 دولة، 29 دولة إفريقية 20 دولة آسيوية، و 5 من أمريكا وأوروبا، فضلًا عن المرشحين المقيدين على منحة الأزهر الشريف، وسيصل إجمالي المتسابقين إلى أكثر من 100 متسابق من أكثر من 60 دولة هذا العام بإذن الله تعالى.

مشيرًا إلى أن المسابقة ستقام فعالياتها كاملة في دار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه قد تم استحداث الامتحان التحريري لغير ذوي الهمم، بجانب الاختبار في مقاصد السور ومعاني المفردات.

موجهًا خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على عنايته بالقرآن الكريم وأهل القرآن الكريم ودعمه للأئمة والواعظات بتحسين الأحوال المادية والعلمية مما شجع الأئمة على التقدم علميًّا سواء دكتوراة أم ماجستير أم دبلوم الدراسات العليا، حيث بلغ عدد الأئمة الحاصلين على الدكتوراة من الأئمة حتى تاريخه (795)، كما بلغ عدد الأئمة الحاصلين على الماجستير من الأئمة حتى تاريخه (1670)، في حين بلغ عدد الأئمة الحاصلين على دبلومة الدراسات الإسلامية من الأئمة حتى تاريخه (2892)، وقد بلغ عدد الأئمة المسجلين بالمرحلة التمهيدية لدرجة الماجستير على منحة الأوقاف (1338) إمامًا.