خدمات علاجية لـ 11 ألف مواطن فى قوافل طبية مجانية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية المتنوعة، وذلك في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية مجانية بقرى المحافظة، على مدار شهر نوفمبر الماضي، بقرى، (طهنا الجبل والإسماعيلية بمركز المنيا، و المعطن ومحمد عبد القادر بمركز ومدينة بنى مزار، والديابة والنويرات بمركز ومدينة أبوقرقاص، وقرية الإدارة بمركز ومدينة ملوى ).

حيث تم توقيع الكشف الطبي على 11 ألف و753 حالة، في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات .

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم إجراء 1086 تحليلا مختلفا، و71 حالة موجات صوتية، و45 حالة أشعة عادية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 768 حالة، وتحويل 676 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج، بالإضافة، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 782 متردداً .