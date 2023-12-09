533 لجنة تستعد لاستقبال 4.3 مليون ناخب بـالإسكندرية

ساعات قليلة تبدأ عملية التصويت للناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024، بمحافظة الاسكندرية وتشمل هذه الفترة الصمت الانتخابي التي حددت خلالها الهيئة الوطنية للانتخابات عدة محظورات، لضمان الحياد بين المرشحين، والتي تضمنت قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2023م.

بينما تبدأ عملية التصويت غدا الأحد ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل، وتتميّز الانتخابات بطابع تنافسي عندما يحظى المواطنون بفرص متكافئة وعادلة لخوض المعركة الانتخابية بهدف الفوز بمناصب في الحكم، فالمنافسة السياسية هي ركن أساسي في الانتخابات التي تعكس حقاً إرادة الشعب.

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن عدد الناخبين بالإسكندرية، يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا ومقرا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

اضاف اللواء الشريف انه تم عمل تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم – للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وآليات وإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيلات المطلوبة لهم داخل اللجان، من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر، بداية من تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من خلال لغة البرايل وهي لغة الكتابة للمكفوفين، والوقوف على أخر الأمور المتعلقة بتطبيق هذا الامر داخل كل اللجان العامة والفرعية وتصويت المواطنين كذلك توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال البوسترات التي تسهل للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، والمرور على كافة اللجان الانتخابية، لمتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

وأوضح أنه تم توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتسهيل على الناخبين.

اكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن تعليم الإسكندرية بإدارتها المختلفة على مستوى المحافظة قد انتهت من كل التجهيزات وأعمال الصيانة في جميع المدارس بشرق وغرب ووسط الإسكندرية استعدادا لاستقبال اللجان المشرفة على الانتخابات الرئاسية وتم تسليم المدارس للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار أبو زيد إلى أن مديرية تعليم الإسكندرية قد جهزت العدد المطلوب من المدارس التي ستستقبل حوالي 4.3 مليون ناخب على مستوى الإسكندرية في 18 لجنة عامة، وعدد 531 مركزا نتخابيا و533 لجنة فرعية، وقد تم تجهيزهم على أعلى مستوى لتوفير كل سبل الراحة والأمان للناخبين واللجان الإشرافية، كما تم توفير كراسي متحركة بجميع المدارس التي بها مقار انتخابية لكبار السن وذوي الهمم، وتم مراجعة وصيانة الكهرباء والإضاءة داخل المدارس والفصول، حيث إن عملية التصويت مستمرة حتى التاسعة مساء.

وأوضح «أبو زيد» أن المدارس التي ليس بها مقار انتخابية ستنتظم بها الدراسة بشكل عادي، طبقاً لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التعليم رقم 42 بتاريخ 2023/12/3 والذي نص على- حضور وإنتظام جميع المعلمين والعاملين بالمدارس بكل أنواعها «رسمية، خاصة، ودولية» خلال فترة انعقاد الانتخابات، على أن يتم ‏تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجان انتخابية في أقرب مدرسة لهم، ولا توجد إجازة للمعلمين والعاملين بالمدارس، والغجازة للطلبة فقط في المدارس التي بها مقار انتخابية.

من جانب اخر أعلنت مديرية الشباب والرياضة، تجهيز 15 لجنة للاقتراع السري، شملت 2 لجنة عامة ب «مركز شباب برج العرب – مركز شباب السيوف»، و13 لجنة فرعية بمراكز شباب «العامرية – طيبة- زاوية عبدالقادر – الأنفوشي – السيوف 2 – خورشيد- مصطفى إسماعيل- أحمد عرابي- الناصرية – سيدنا إسحاق بقرية 1- الحرمين – طوسون – سموحة).

وخصصت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، 8 لجان انتخابية، تشمل مقرين في إدارة وسط بمعهدي فتيات محمد رجب الإعدادي الثانوي، ومعهد النصر الابتدائي، ومقرين بإدارة شرق بمعهدي مجمع فتيات محرم ومحمد رجب الابتدائي، و4 مقرات بإدارة المتنزه بمعهد أبوقير الإعدادي الثانوي ومعهد الراشدين الابتدائي ومعهد عبدالحليم محمود الابتدائي وملحقة عبدالحليم محمود.