187 سيارة لكسح مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

تعرضت عروس البحر المتوسط لهطول امطار رعدية مصحوبة بالثلج ما بين غزيرة إلى متوسطة يصاحبها رياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع ثالث أيام نوة "قاسم".مما تسبب فى غرق الشوارع وتاثير على حركة المرور

وتعرضت المدينة للتغيرات المناخية اثر نوة عنيفة اغلقت الشوارع بمناطق غرب المحافظة .

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالشركة استعدادًا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بنحو 187 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق، وذلك لضمان انتظام حركة المرور والمارة.

وكشفت هيئة الصرف الصحى ان يتوقع أن تشهد الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح تصل سرعتها 35-40 كم /س وارتفاع الأمواج يتراوح من 1.5 - 2.5 متر.

وأشار رئيس الشركة، إلى تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق المتوقع تجمع مياه أمطار بها مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

وفى سياق متصل شهد كورنيش الأنفوشي بمنطقة الجمرك فى محافظة الإسكندرية، وضع حواجز أسمنتية ضخمة لحجز مياه البحر من الخروج على طريق الكورنيش، وذلك فى ظل ما تتعرض له الإسكندرية من نوة "قاسم" التى تضرب الإسكندرية لمدة 5 أيام.

يشار إلى أن شركة الصرف الصحي واصلت تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق، فضلا عن وضع خطة تمركز لنحو 180 سيارة شفط تحسبا لامطار «قاسم» .فيماتم وضع سواتر رملية باستخدام أجولة الرمال على شواطئ العصافرة وأبوقير، وذلك كإجراء احترازي، لحماية الكورنيش من التآكل تحسبا لارتفاع أمواج البحر خلال النوة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى في الإسكندرية، أنه تم مخاطبة غرفة عمليات المحافظة لإيجاد حلول سريعة لمنع خروج الرمال بسبب ارتفاع الامواج إلى خارج الكورنيش، والتى تتسبب في تعطيل عمل الشنايش لتصريف المياه، فتم تكليف جهاز تعمير الساحل الشمالي، لعمل مصدات وحواجز خرسانية ورملية لتكسير قوة الموج وتهدئته ومنع خروج الرمل إلى الكورنيش.

تتعرض عروس المتوسط لـ 18 نوة في الشتاء- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.

تستعرض " الوفد " برز المعلومات عن "نوة قاسم" وهى تستمر نوة قاسم غالبًا لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام.

- تأتي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر كل عام، وعادة بدءًا من يوم 4 ديسمبر.،- تهب على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.، تعد قاسم من أشد نوات الشتاء إذ تسببت في عام 2010 في تحطيم سور كورنيش الإسكندرية وتجاوز مياه البحر للطريق في مناطق مثل لوران ومحطة الرمل.

سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى "قاسم" كان في رحلة صيد خلال أيام النوة وتعرض للغرق ما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.، موج البحر يرتفع فيها وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضا.