التعاون السعودي يهزم الفيحاء برباعية في الدوري

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الفوز على نظيره الفيحاء بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التى جمعت بين الفريقين، ضِمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

أهداف المباراة

سجل رباعية التعاون ماتيوس كاسترو واشرف المهديوي من ضربة جزاء وموسي يارو وعبد الفتاح ادم في الدقائق 15 و40 و62 و84 علي الترتيب، فيما احرز هدف الفيحاء فاشيون سكالا في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

جدول الدوري السعودي

وبتلك النتيجة ارتفع فريق التعاون الي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فريق الفيحاء المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

تشكيل التعاون السعودي

في حراسة المرمى: مايلسون

في الدفاع: عبدالملك العيري، جيروتو، عون السلولي، فهد العبدالرزاق

في الوسط: أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فلافيو، ماتيوس كاسترو

في الهجوم: موسى بارو، جواو بيدرو.

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد اللاعبين: صالح أبوحيمد، محمد الغامدي، زياد الرفاعي، أياد مدني، أحمد باحسين، أحمد أشرف، سطام الروقي، راكان الطليحي، عبدالفتاح آدم.