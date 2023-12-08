زيارة تفقدية لوكيل صحة الشرقية للمنشآت الطبية بفاقوس

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية استهدفت المرور على مستشفيات فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، وحميات فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضة والمواطنين بهم، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بهم، تزامناً مع الانتخابات الرئاسية التي ستعقد ابتداء من الأحد القادم لمدة ثلاثة أيام متتالية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، وذلك بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية اللازمة بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم المختلفة.

كما ناقش مع إدارة المستشفى بعض المقترحات لتطوير أماكن الخدمات المكملة، منها المطبخ وغرفة الغازات، مع توفير مكان مجمع للأقسام الإدارية بالمستشفى، ووجه بعمل دراسة شاملة لنقل مطبخ لمكان آخر بالمستشفى يبعد عن أماكن تقديم الخدمة الطبية بمسافة مناسبة، موجهاً برفع مخلفات البناء والراتش الموجود نظراً لإنشاء وتطوير قاعة الاجتماعات ومسجد المستشفى.

كانت الزيارة الثانية لمستشفى طوارئ فاقوس، التابعة لأمانة المراكز المتخصصة، تأكد خلالها من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر القوى البشرية اللازمة للعمل بالأقسام، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية، خاصة بقسم العمليات الجراحية، مطمئناً على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية مثل قسم الجراحة، وقسم العناية المركزة والتي تسع لعدد ١٦ سرير، وبها عدد ١١ مريض.

وحرص على الاستماع إلى أهالي المرضى، وناظر السجلات الطبية للمرضى، وتأكد من اتباع استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتطبيق برتوكول العلاج المحدد وفقاً للتشخيص الطبي، موجهاً بتوفير أوجه الرعاية الطبية للمرضى، ومؤكداً أهمية تعزيز سبل التعاون بين مستشفيات فاقوس المركزي وطوارئ فاقوس في جميع التخصصات الطبية، والتكامل بينهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى، وخاصة بقسم العمليات الجراحية.

وجاءت الزيارة الثالثة لمستشفى حميات فاقوس، تفقد خلالها وكيل الوزارة؛ الأقسام الطبية المختلفة، والصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتنظيم الصيدلية، وتوفير الأدوية بها وفقاً لمؤشرات التردد اليومي، وإجراء جميع التعديلات التي كان قد وجهها في زيارته الأخيرة للمستشفى، كما تأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وقام بالاطمئنان على انتظام العمل بعيادة عقر الحيوان بالمستشفى، وعلى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعناية المتوسطة والتي تسع لعدد ٤ أسرة، كما تفقد الأقسام الداخلية موجهاً برفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفى خلال الأسابيع القادمة.