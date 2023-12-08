بعد غلاء الأسعار.. أكياس سكر الفكة تعيد ذكرى القرطاس من جديد

تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعض الصور لأكياس سكر صغيرة الحجم يتم بيعها في المحال التجارية بسعر 3 جنيه للكيس الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة مع ارتفاع أسعار السكر والذي وصل لـ 55 جنيه للكيلو الواحد.

صاحب بقالة: سكر الفكة متواجدة بالفعل في بعض المحال التجارية



وأوضح حكيم محمد أحد أصحاب المحال التجارية "البقالة" في منطقة المرج أن أكياس السكر الصغيرة أو ما يطلق عليها بأكياس سكر الفكة متواجدة بالفعل في بعض المحال التجارية بالصورة المنتشرة وهناك الكثير من التجار من يقومون ببيع كميات قليلة من السكر بـ 5 جنيه وبـ 10 جنيه وثمن كيلو وربع كيلو في ظل ارتفاع سعر السكر خلال الأيام الحالية تيسرًا على المواطنين.



وأضاف حكيم بأن فكرة بيع السكر بكميات قليل أو ما يطلق عليه بالفكة لم تكن جديدة ولكنها متواجدة منذ السبعينات وكانوا يبيعونه في قراطيس مثل الشاي فدائمًا ما كنا نذهب إلى محلات البقالة ونحن صغار لنأتي بقرطاس سكر وقرطاس شاي.



جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبذل مجهودات كبيرة من أجل تنظيم تداول السكر، وإلزام مستوردي السكر بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وجميع فواتير البيع الإلكترونية على أن يكون بها سعر بيع كميات السكر المسلمة، سيساهم بشكل كبير في احتواء أزمة ارتفاع أسعار السكر بشكل مبالغ فيه في الأسواق المصرية وعودة الأسعار إلى طبيعتها قريبا.