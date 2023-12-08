الهجرة: الدولة حريصة على إتاحة الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال المصريين

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حرصها على لقاء العديد من المستثمرين في العديد من الدول التي قامت بزيارتها في رحلتها الأخيرة، لاستعراض أهم الميزات في السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في مختلف الأماكن والمجالات، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين.

ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كافة المجالات المتاحة وكذلك تقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها، لافتة إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية لا يمكن منافستها، ونرحب بأبنائنا في الخارج لبدء مشروعاتهم على أرض الوطن.



ونوهت وزيرة الهجرة، إلى حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة .

وكانت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد التقت حمدي عثمان، ضمن جولتها الخارجية التي ارتكزت على حشد المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، وكذلك الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر.

وقد شارك حمدي عثمان، رجل الأعمال المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة "سوليت إير" القابضة للشحن السريع واللوجستيات، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة والتي تحمل العنوان: "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون .. لماذا نستثمر في مصر؟"، للترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الإستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج.