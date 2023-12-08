انخفاض شديد في درجات الحرارة وتحذيرات من الأمطار والشبورة

تشهد حالة الطقس المتوقعة اليوم، انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة، مع تحذيرات من الأمطار والشبورة، إذ قالت الأرصاد الجوية، إن الطقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأكدت وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات بسقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة مساءً ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح في بعض الأحيان.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وتسجل العظمى بالقاهرة والوجه البحري 21 والصغرى 15، والسواحل الشمالية العظمى 22 الصغرى 13، وجنوب سيناء العظمى 27 الصغرى 18، وشمال الصعيد العظمى 22 الصغرى 9، وجنوب الصعيد العظمى 27 الصغرى 13.