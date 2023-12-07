استضاف معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية دورة تدريبية لمسئولي الدول العربية حول القضايا الرئيسية المطروحة على الأجندة الاقتصادية الدولية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد.

وعقدت هذه الدورة على مدار أسبوعين في الفترة من ٢٦ نوفمبر إلى ٧ ديسمبر بمشاركة ٢٥ مسئولاً من وزارات الخارجية والإقتصاد والتجارة والاستثمار في مصر والجزائر والبحرين والعراق والأردن والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والسودان وتونس واليمن.

وتعد هذه الدورة الثالثة من نوعها التي تستضيفها مصر في سياق برنامج الشراكة الممتد الذي يجمعها بمنظمة الأنكتاد والذي أفضى إلى تنظيم دورتين تدريبيتين مماثلتين سابقتين بالقاهرة لمسئولي الدول العربية عامي ٢٠١٨ و٢٠٢١.

معهد الدراسات الدبلوماسية

وافتتحت أعمال الدورة بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية بحضور السفير وليد حجاج مساعد وزير الخارجية مدير المعهد، وألساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، وراندا جمال مدير قطاع بناء القدرات في الأنكتاد.

معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية ينظم دورة تدريبية لمسئولي الدول العربية

وتناولت الدورة جملة من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالمنظومة الإقتصادية الدولية والآليات الإقتصادية متعددة الأطراف والتحديات والعوائق التي تواجهها الدول النامية في إطارها، إلى جانب الإستراتيجيات التي يمكن تنفيذها لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التبادل التجاري وتوطين الصناعات المتقدمة وتطوير الأنظمة المالية وغير ذلك من المسائل التي تصب كلها في تشجيع النمو الإقتصادي في البلدان العربية.