مجنون «صبرة».. أنهى حياتها برصاصة فى القلب والدة المجنى عليها: كفنتها بيدى وزففتها للقبر

كانت تجلس مع عريسها المستقبلى، «صبرة» التى تبلغ من العمر 18 عاماً، والفرحة فى عينيها، وهى تتحدث عن تجهيز فرحها، الذى حُدد موعده بعد 6 أشهر فور انتهاء امتحانات الثانوية، لتكون فرحتها فرحتين، واحدة بإنهاء الدراسة، والأخرى بعرسها، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، جاء من يعكر صفو هذه الأحلام، وبدلاً من أن ترتدى فستان الزفاف وضعوها فى الكفن.

«صبرة» فتاة بعمر الزهور، ابنه نجع المعمارية بمدينة البصيلية مركز إدفو شمال محافظة أسوان، قتلها ابن خالتها، «وليد»، لرفضها خطبته، تربص لها حتى سنحت له الفرصة وأطلق عليها الرصاص وتركها غارقة فى دمائها وفر هارباً.

«الوفد» ترصد التفاصيل الكاملة حول مقتل الفتاة على يد ابن خالتها بعد رفضها له كعريس، تقول الأم المكلومة على رحيل ابنتها، كانت «صبرة» تجلس داخل المنزل، فى حضور خطيبها «محمود»، بعد أن أدت فروض الصلاة وتحفيظ القرآن، لتتحدث عن استعدادات حفل زفافهما وما ينقص فى تشطيبات منزل الزوجية، وفى تمام الساعة 8,28 مساء يوم الجمعة، فوجئنا بدخول «وليد ابن خالتها الجانى»، بشكل مريب ومفاجئ، ويحمل معه سلاحاً نارياً، ودون مقدمات قام بإطلاق 3 طلقات نارية، لتصيب واحدة منها ابنتى «المجنى عليها» إصابة بالغة فى الصدر أدت لوفاتها مباشرة.

انخرطت والدة المجنى عليها فى البكاء، والدموع تتساقط واحدة تلو أخرى، وقالت إن نجلتها صبرة عبدالناصر فتاة ملتزمة ومحبوبة من الجميع من أصدقائها وأهل قريتها، موضحة أن الجميع يشهد لها بجمال خلقها وبشاشة الوجه التى تتشابه فيها مع الأطفال، مضيفة أن نجلتها مثلها كأى فتاة يتقدم لها عدد من الشباب لخطبتها، ولكن نحن كأى أسرة نختار لابنتنا الأفضل منهم، وكان وليد ابن خالتها تقدم لها وكنت أتمنى أن يكون بينهما نصيب، ولكن ظهرت عليه بعض التصرفات والسلوكيات التى جعلتنا نغير رأينا فيه وتم رفضه.

وأوضحت أن عندما تقدم لخطبتها شخص آخر وتراه مناسباً لها وسوف يحافظ عليها فى المستقبل، تمت الموافقة عليه وخطبتها له منذ 3 أشهر، إلا أن ابن خالتها لم يتقبل ذلك، وكان له مخطط آخر يود تنفيذه، وبالفعل توجه إلى منزلنا أثناء تواجدها برفقة خطيبها وأطلق عدة طلقات نارية بشكل عشوائى وسقطت ابنتى جثة هامدة فى الحال، ولم نتمكن من الإمساك به وفر هارباً.

وطالبت الأم المكلومة جهات التحقيق بسرعة ضبط الجانى حتى تبرد نارها على ابنتها، العروس التى لم ترها بفستان الزفاف وكفنتها بيدها، وتستكمل السيدة الخمسينية كلامها، شيعنا جنازة بنتى وزففناها إلى قبرها بدلاً من أن تدخل منزل الزوجية.

وفى سياق متصل تكثف الجهات الأمنية بمديرية أمن أسوان جهودها للقبض على الجانى والسلاح المستخدم فى الجريمة.