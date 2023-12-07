محافظ كفرالشيخ : تطوير وميكنة مجمع مواقف العاصمة وتزويده ببوابات الكترونية

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ مجمع مواقف كفرالشيخ، وتابع أعمال التطوير داخل الموقف لتحقيق نقلة نوعية تلبى إحتياجات المواطنين، فضلاً عن تفقد مستوى المرافق والخدمات بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء هشام مطر، مدير مشروع مواقف كفرالشيخ، والمهندس أحمد الشناوي، مدير عام مديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم البدأ في أعمال تطوير مجمع مواقف كفرالشيخ، وإنشاء سياج شبكى بطول الجانب الشرقى لمجمع المواقف، ضمن خطة تطوير وميكنة موقف كفرالشيخ العمومى والتى تشمل تركيب بوابات الكترونية لمجمع المواقف، بهدف مواجهة العشوائية وزيادة معدل تأمين سير الركاب، والحفاظ على المظهر الحضارى لمجمع مواقف كفرالشيخ، وتنظيم حركة السيارات من والى مجمع المواقف بإنتظام، مؤكداً أن أعمال تطوير مجمع المواقف من الأهداف الخدمية الى تنفذها محافظة كفرالشيخ تلبيةً لاحتياجات المواطنين.