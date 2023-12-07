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الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يشرح رؤية مصر بشأن القضايا والتحديات الإقليمية.. تفاصيل

وزير الخارجية
وزير الخارجية

يُشارِك سامح شكري، وزير الخارجية، في عدد من الفعاليات اليوم الخميس، خلال زيارته الجارية إلى واشنطن، تتناول المواقف والرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة.

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وزير الخارجية يبلغ رؤساء مجلس النواب الأمريكي رفض مصر تهجير أهالي غزة

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وزير الخارجية يشارك في إفطار عمل مع مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكي

ويُمكِن متابعة البث المباشر للفعاليات على النحو التالي:

- الساعة ٧ مساءً بتوقيت القاهرة: 

لقاء مع مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، من خلال الرابط التالي:

https://www.csis.org/events/egypt-and-war-gaza-conversation-egyptian-foreign-minister-sameh-shoukry

- الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة: 

لقاء مع منتدى أسبن للأمن (Aspen Security Forum)، من خلال الرابط التالي:

https://m.youtube.com/watch?v=NxOCDFdgRqY

- الساعة ١١ مساءً بتوقيت القاهرة: 

لقاء تلفزيوني مباشر مع قناة CNN ببرنامج The Lead with Jake Tapper.

الجريدة الورقية