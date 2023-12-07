وزير الخارجية يشرح رؤية مصر بشأن القضايا والتحديات الإقليمية.. تفاصيل

يُشارِك سامح شكري، وزير الخارجية، في عدد من الفعاليات اليوم الخميس، خلال زيارته الجارية إلى واشنطن، تتناول المواقف والرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة.

ويُمكِن متابعة البث المباشر للفعاليات على النحو التالي:

- الساعة ٧ مساءً بتوقيت القاهرة:

لقاء مع مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، من خلال الرابط التالي:

https://www.csis.org/events/egypt-and-war-gaza-conversation-egyptian-foreign-minister-sameh-shoukry

- الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة:

لقاء مع منتدى أسبن للأمن (Aspen Security Forum)، من خلال الرابط التالي:

https://m.youtube.com/watch?v=NxOCDFdgRqY

- الساعة ١١ مساءً بتوقيت القاهرة:

لقاء تلفزيوني مباشر مع قناة CNN ببرنامج The Lead with Jake Tapper.