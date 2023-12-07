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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عزاء ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة.. الليلة

ناهد فريد شوقي
ناهد فريد شوقي

تستقبل أسرة المنتجة ناهد فريد شوقي، عزاء الراحلة اليوم الخميس، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

 

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي

وكانت رحلت عن عالمنا المنتجة ناهد فريد شوقي، عن عالمنا، صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ 73 عامًا.

وحرص عدد كبير من النجوم على تشييع الجثمان، منهم: "المنتج والمخرج محمد السباعى ابن الراحلة، وزوجته الفنانة آية سماحة وشقيقتها الفنانة منة سماحة، والفنان أحمد جمال سعيد ابن أخت الراحلة، إضافة إلى داليا البحيرى وابنتها قسمت - حفيدة الراحلة - وهنا شيحة، المخرج محمد ياسين، لقاء سويدان، دنيا عبد العزيز وزوجها، ميرفت أمين.

بالإضافة إلى داليا مصطفى، المخرج شريف البندارى، المنتج محمود شميس، المخرج كريم العدل، هبة عبد الغنى، نرمين الفقى، أشرف زكى، مى نور الشريف، هشام اسماعيل، أحمد فريد، حمزة العيلى، المؤلف محمد الغيطى، مى الغيطى، سليمان عيد، سامح الصريطى، وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، دنيا سمير غانم، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى وشقيقتها عبير فريد شوقى، بشرى، أحمد داش، المخرجة كاملة أبو ذكري، المؤلف عمرو محمود ياسين، المنتج محمد العدل.

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