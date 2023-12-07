شراكة بين نيوتنكس وراية لنشر خدمات الحوسبة السحابية في مصر

وقعت شركة نيوتنكس المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساط، وشركة راية لمراكز البيانات، الرائدة في تقديم حلول وخدمات مراكز البيانات في مصر، مذكرة تفاهم لتقديم خدمات وحلول الحوسبة السحابية لخدمة القطاع العام وقطاع المؤسسات في السوق المصري. تم التوقيع على هذه المذكرة خلال فعاليات الدورة الأخيرة لمعرض جيتكس جلوبال بدبي 2023.

قال مجيب عبد الرازق، المدير الإقليمي لشركة نيوتنكس في مصر: "يعد الاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية أمرًا ذا أولوية بالنسبة لمعظم المؤسسات العامة والخاصة في مصر، تماشياً مع رؤية الحكومة لمصر 2030 وبناء مصر الرقمية ودعم مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وباعتبارنا شركة عالمية رائدة في مجال البرمجيات السحابية وحلول البنية التحتية متعددة السحاب، فلدينا التزام بلعب دور مهم في التحول الرقمي في مصر من خلال حلولنا التقنية التي تحرر للعملاء من عبء إدارة أعمالهم مما يتيح لهم الفرصة للتركيز على تحسين نتائج الأعمال، وبينما نبني فريق عمل محترف ونتوسع في وجودنا داخل السوق المصري، فإننا نستهدف فتح آفاق جديدة من التعاون مع الشركاء ومزودي الخدمات المحليين الرائدين في السوق لتقديم أفضل حلول وخدمات وهذا ما دفعنا إلى توقيع اتفاقية التعاون مع شركة راية لمراكز البيانات، ونعتقد أن هذه الشراكة ستساعد في دفع جهود التحول الرقمي في السوق المصري".

أشار عبد الرازق إلى أنه مع توقيع مذكرة التفاهم، انضم مركز بيانات راية إلى برنامج Nutanix Elevate، وبناء على ذلك ستقدّم شركة راية بعض عروضها لخدمات الحوسبة السحابية على منصة نيوتنكس السحابية وستعمل بالتعاون مع نيوتنكس لتعزيز الترويج لخدمات الاستضافة السحابية، بالإضافة إلى الترويج بفعالية لتقنيات نيوتنكس للعملاء الحاليين والمحتملين وبدورها، ستساعد نيوتنكس راية في تطوير فريق عملها ليكونوا قادرين على تقديم حلول Nutanix السحابية وتوظيفها بما يتناسب مع احتياجات العملاء وسيكون لدى مزود الخدمة الحرفية، والتخطيط، والالتزام الزمني لخلق مهارات تجارية لمساعدة راية في تعظيم فرص نيوتنكس داخل السوق المصري.

قال نشأت فودة، مدير شركة راية لمراكز البيانات: "بصفتنا شركة مصرية، فإننا نفخر بدعمنا لخطط التحول الرقمي للحكومة المصرية ونسعى دائمًا لتوفير أحدث الخدمات والحلول الحديثة للمؤسسات في البلاد، ويعد تاريخ نيوتنكس الثري في الابتكار والإبداع، علاوة على تبسيطها لتعقيدات الحوسبة السحابية من خلال منصة سحابية مفتوحة هجينة متعددة الأوساط، عنصر جذب للشركات المصرية، كما تعزز هذه الشراكة محفظة حلولنا التكنولوجية وستساعدنا في الحفاظ على مكانتنا كمقدم رائد لخدمات مراكز البيانات في السوق".

تابع فودة: "لقد تأسست راية لمراكز البيانات في عام 2012 لتكون المزود الرائد في تقديم خدمات مراكز البيانات في السوق المصري. وتمتلك راية لمراكز البيانات مجموعة كبيرة ومتنوعة من خدمات الحوسبة السحابية، وخدمات الاستضافة الافتراضية، وخدمات تعهيد مراكز البيانات (Collocation)، وخدمات الاستشارات الفنية لمراكز البيانات، وإدارة خدمات النظم والتطبيقات، وخدمة استشارات البنية التحتية، وحماية الشبكات، والخدمات الاستشارية، والمراقبة والجودة لأمن المعلومات كما أنها حاصلة على عدد من شهادات الأيزو. وعلى مدى أكثر من عِقد من الزمان، حظيت الشركة بثقة العملاء المحليين والدوليين من قطاعات متعددة مثل القطاع الحكومي، والبنوك، والتأمين، والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والنفط، والغاز بفضل أدائها الذي يمتثل لأعلى معايير الاحترافية وخبراتها في مجالات القدرة على التعافي من الكوارث، وتوفير بيئة شبكات آمنة تعمل وفق المعايير الدولية".