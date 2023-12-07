أمه خربت بيتى.. ننشر اعترافات المتهم بإنهاء حياة ابن شقيقه في الجيزة

أدلى المتهم بإنهاء حياة ابن شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات في العياط باعترافات تفصيلية عن جريمته التي ارتكبها بدافع الانتقام من والدة الطفل المجني عليه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه كان غاضبًا من زوجة شقيقه التي اعتقد أنها سبب في خراب بيته بعد تشاجرها مع زوجته التي اصطحبت أبناءه وتركت له المنزل، ليقرر الانتقام من زوجة شقيقه بطريقة مماثلة لما حدث معه، معتقدًا أنها كما كانت سببًا في انتزاع أبنائه وزوجته من بين أحضانه، سيحرق قلبها على صغيرها ”مالك” ابن الثلاث سنوات، ولم تكن هناك طريقة أفضل من قتل صغيرها الذي يحبه الجميع قائلًا: "مراتي وولادي سابوني بسببها حرقت قلبها على ابنها".

وأضاف المتهم أنه استدرج ابن شقيقه بحجة شراء حلوى له فسار خلفه حتى أخذه داخل منزله وأطبق بيديه على رقبة الصغير حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وحمل جثمانه الضئيل ليضعه داخل جوال، ويخرج ملقيًا إياه في مصرف قريب، أرشد المتهم عن جثة الطفل وعثر عليها رجال المباحث ليتم القبض على العم ونقل جثة الصغير إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا بتغيب الطفل مالك سعيد مقيم عزبة الحكيم مركز العياط والعثور على جثته ملقاة بترعة نطاق قرية جرزا مركز العياط ووجود شبهة جنائية.

وترأس العميد محمد مختار، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب، فرق بحث لحل ملابسات الجريمة، وكشفت التحريات بعد مرور قرابة 24 ساعة عن وجود خلافات عائلية بين والد الطفل المجني عليه وشقيقه وزوجته فقرر الأخ الانتقام من أخيه، واستدرج الطفل البالغ من العمر 3 سنوات بحجة شراء حلوى وكتم أنفاسه ثم ألقى الجثة في المصرف، وتظاهر بالحزن على اختفائه وساعدهم في البحث عنه.

وبتقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط، من ضبط المتهم "عامل بمصنع طوب"، وأقر بجريمته قائلًا: "علشان أحرق قلبهم عليه".

حبس المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة ابن القنصل لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقى المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.