طريقة عمل إكلير القهوة على خطى المطاعم

تعد القهوة من المشروبات التي لا يستغنى عنها البعض، فهي تعطيهم الحيوية والنشاط، كما تحسن لهم المزاج، ولذلك يتم إضافتها في الحلويات، لتعطي نكهة لذيذة ومميزة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير إكلير بالقهوة اللذيذ.

إكلير القهوة

طريقة عمل إكلير بالقهوة

المقادير

- العجين :

دقيق: كوب

الماء : كوب

الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

ملح : رشّة

البيض : 2 حبة

- للحشو :

حليب : كوب ونصف (كامل الدسم)

سكر : ربع كوب (خشن)

الزبدة : ملعقة كبيرة

بودرة الكاسترد الجاهزة : ملعقة كبيرة

صفار البيض : 2 حبة

الفانيليا : 2 باكيت

- صوص القهوة :

سكر البودرة : كوب (منخول)

الفانيليا : باكيت

قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة

ماء دافئ : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

نخلي الدقيق على ورق الزبدة.

سخني الماء والملح والزبدة في قدر على النار حتى الغليان، ثم ارفعي القدر وأضيفي الطحين تدريجياً واخفقي العجين يدوياً بقوة باستخدام ملعقة خشبية.

أعيدي القدر على النار واستمري في الخفق جيداً حتى ينفصل العجين عن جوانب القدر، ثم ارفعي العجين من القدر واتركيه ليبرد.

بعد أن يبرد العجين أضيفي البيض تدريجياً وقلبي بالسباتيولا، ثم ضعي العجينة في كيس الحلواني، وشكلي من العجين قطع الاكلير، وتوضع الحبات في صينية فرن.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة، ثم أخرجي الصينية واتركيها جانباً حتى تبرد.

لتحضير الحشو:

ضعي نصف كمية الحليب مع السكر والزبدة وصفار البيض والفانيليا في قدر إلى أن يبدأ البيض في التخثر، ثم اخلطي الحليب البارد مع الكاسترد في قدر آخر، واسكبي فوقه الحليب الساخن مع الضرب بالمضرب اليدوي.

أعيدي المزيج على النار حتى تحصلي على قوام سميك، ثم اتركيه جانباً حتى يبرد ثم ضعيه في الثلاجة.

لتحضير صوص القهوة:

اخلطي القهوة سريعة التحضير مع ماء دافئ، ثم أضيفي السكر والفانيليا وحركي المزيج جيداً حتى تتجانس المكونات وتصبح سميكة القوام.

قطعي الإكلير بشكل طولي، ثم احشيه بحشوة وزينيه بصوص القهوة وقدميه.