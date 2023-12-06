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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فاطمة البنوي تشارك في العرض الأول لفيلم أحلام العصر بمهرجان البحر الأحمر

فاطمة البنوي
فاطمة البنوي

تحيي المبدعة فاطمة البنوي العرض الأول لفيلم أحلام العصر بالدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر، ويقام العرض الخاص يوم 6 ديسمبر المقبل، بحضور فريق عمل الفيلم. وتشارك البنوي في بطولة الفيلم مع حكيم جمعة، صهيب قدس، نجم واسماعيل الحسن، ومن إخراج فارس قدس، وتأليف مشترك بين الأخوين قدس وعمر البحري، كما تشارك البنوي أيضاً في الإنتاج كمنتج معاون مع الأخوين قدس؛ فارس وصهيب قدس.

أحدث أعمال فاطمة البنوي مشاركتها لأول مرة بالسينما المصرية أمام نجم الكوميديا المصري أكرم حسني من خلال الفيلم الكوميدي العميل صفر، الذي حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري والعربي.

 

 

وتنتظر البنوي عرض فيلم بسمة على منصة نتفليكس في 2024، وهو أول فيلم روائي طويل لها كمخرجة، والذي تشارك فيه بالتمثيل أيضاً، وهذا بعد أن لاقى الفيلم استحسانًا كبيرًا في مراحل تطويره، حيث حصل على تمويل من صندوق أفلام البحر الأحمر، والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته 78.

 

معلومات عن فاطمة النبوي

فاطمة البنوي ممثلة وصانعة أفلام وباحثة اجتماعية سعودية، حازت على إشادات دولية ومحلية، منذ أول بطولة لها في بركة يقابل بركة، أول فيلم سعودي روائي طويل ينافس في مهرجان برلين السينمائي، ويمثّل السعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية، وحتى أحدثها فيلم العميل صفر، ليمثل انطلاقة لها وحضوراً سينمائياً لافتاً في السينما المصرية، والهامور ح. م.، الذي حطم الأرقام القياسية في دور السينما.

 

لعبت البنوي مجموعة مثيرة للاهتمام من الأدوار المتنوعة، خاصة كونها تنتمي إلى جيل من الفنانين يشكلون المشهد الفني في بلدهم. من هذه الأعمال ما ينتمي إلى التشويق، مثل فيلم سكة طويلة، ومنها ما ينتمي إلى الدراما العائلية، مثل فيلم أبطال، وأخرى إلى الدراما النفسية، مثل مسلسل ٦٠ دقيقة، وكذلك إلى الرعب، مسلسل ما وراء الطبيعة، وإلى الإثارة، مثل مسلسل الشك، الذي شاركت في كتابته وإخراجه أيضاً، بعد أن قامت بإخراج فيلمها القصير الأول حتى نرى النور.

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