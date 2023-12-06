ضحايا الزلزال يكافحون مع حلول فصل الشتاء في المغرب

بعدما يقرب من ثلاثة أشهر من الزلزال المميت الذي ضرب جنوب المغرب، يحاول سكان إحدى القرى التكيف مع الظروف القاسية لحياتهم الجديدة مع اقتراب فصل الشتاء.



في إمزيلن، وهي قرية بالقرب من مراكش، جمع المجتمع موارده وتبرعاته ومعرفته في محاولة لتحسين وضعهم المعيشي.

لقد حولوا بعض ملاجئهم المؤقتة إلى مساحات معيشة مشتركة تخلق منطقة دافئة ومريحة لتجمع الناس.

قتل الزلزال الذي ضرب المنطقة الجبلية في 8 سبتمبر ما يقرب من 3 شخص وأثر في أكثر من 000 مليون.



الحفاظ على الدفء

وفي إمزيلن، قتل ثلاثة من السكان ويعيش سكان القرية البالغ عددهم 250 نسمة الآن في خيام.

في حين أن روح المجتمع القوية قد حسنت الظروف إلى حد ما، إلا أن الكثيرين قلقون مع بدء موسم البرد.

تقع المنطقة المعزولة على ارتفاع 1 متر وتحوم درجات الحرارة الدنيا حول الصفر درجة.

"نفكر في البرد كل يوم، وفي المرة الأخيرة التي هطل فيها المطر، كان من الصعب التعامل معه"، تقول مليكة أبيناي، وهي تمر بين الخيام المغطاة بالأغطية البلاستيكية، وتتذكر أن الأرض تحولت بسرعة إلى طين.

قام السباك المحلي بتركيب مراحيض ودشات متنقلة، بالإضافة إلى سخانات مياه تعمل بالغاز الحيوية، والتي تم التبرع بها جميعا من قبل المحسنين من القطاع الخاص والشركات العامة.

إعادة البناء

وتضرر أكثر من 60 ألف منزلفي الزلزال الذي وقع في الأطلس الكبير وحوله، وهي منطقة يبلغ فيها معدل الفقر ضعف المستوى الوطني تقريبا، وفقا للأرقام الرسمية.

وقد أفرجت السلطات عن مساعدات طارئة، بميزانية معتمدة تبلغ 11 مليار يورو لإعادة الإعمار وإعادة الإسكان.

في إمزلني، "حصل البعض عليها، والبعض الآخر لم يحصل عليها بعد"، كما يقول توفيق الجعايدي، الذي ينسق الحياة المجتمعية في القرية.

ووفقا للحكومة، تلقى ما يقرب من 24,000 من ضحايا الكوارث مساعدات مالية بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وتمت الموافقة على أكثر من 3,300 طلب للحصول على مساعدات إعادة الإعمار، في حين استمرت عمليات إجراء التعداد والتطهير.



لحظات من الفرح

لا يزال سكان القرية يحاولون العثور على السعادة حيث يمكنهم ذلك.

في نهاية نوفمبر، تمكنوا من الاحتفال بحفل زفاف تم تأجيله بسبب الزلزال، تستمر الحياة على الرغم من كل شيء لقد أمضينا ثلاثة أشهر تحت ضغط شديد، لكن حفل زفافي كان لحظة فرح"، تقول لطيفة أمزيل، وهي عروس تبلغ من العمر 24 عاما.