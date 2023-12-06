COP 28|وفد الشباب يستخدم أغنية في الكفاح من أجل العدالة المناخية

شهدت محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ هذا العام تسجيل أعداد قياسية لحضور القمة، لكن النشطاء الذين أمضوا سنوات في التظاهر في الحدث السنوي يقولون إن مساحتهم للتعبير عن مطالبهم تتقلص كل عام.

وأعلن النشطاء في دبي يوم الأربعاء، 06 نوفمبر، مطالبهم بالعدالة في الوقت الذي اجتمع فيه صناع القرار في مؤتمر الأطراف 28.

قمة المناخ

"الهدف الرئيسي من كتابة هذه الأغنية هو فقط إظهار أن الشباب لديهم صوت في خطاب المناخ. لدينا صوت ويجب أن يسمع صوتنا، وحتى لتوجيه التأثير من خلال طريقة إبداعية، لأننا نعتقد أن لكل شخص دورا يلعبه، ولدينا التأثير الذي يمكن القيام به من حيث السياسة، من حيث دخول الأشخاص في مجموعات التفاوض.

ولكن حتى المبدعين ، يمكننا القيام بذلك بقدر كوننا مهندسين. أنا مهندس وموسيقي أيضا ، وبقدر ما يمكنني توجيه التأثير من خلال الجانب المهني ، يمكنني إرسال مدخلات من خلال طريقة إبداعية ولا يزال الناس يسمعون الرسالة ويتخذون الإجراءات ".

يقول المختبرون المحترفون إن عدد المتظاهرين هذا العام كان محدودا في عدد الأشخاص المسموح لهم بالمشاركة وقضايا المناخ التي يسمح لهم بمعالجتها، وسينتهي مؤتمر الأطراف في 12 ديسمبر.

تنطلق فعاليات مؤتمر المناخ cop28 في دورته الـ 28 الخميس المقبل بدولة الإمارات الشقيقة وسط تحديات بيئية عالمية، وأحداث دولية راهنة منها الحرب القائمة في غزة، حيث يعد هذا المؤتمر من أكبر التجمعات الدولية ويحظى بمتابعة الكثير من دول العالم.

ومن المقرر أن تتسلم دولة الإمارات رئاسة مؤتمر المناخ من مصر الذي تولت رئاسته على مدار عام كامل بمدينة شرم الشيخ العام الماضي.

وقد استطاعت مصر من خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ تحقيق العديد من الإنجازات وإطلاق المبادرات بشأن المناخ والتي لم تتحقق في مؤتمرات المناخ السابقة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الإنجازات التي حققتها مصر خلال مؤتمر االمناخ:

نجحت مصر في إعلان إنشاء صندوق للتعوضيات لتمويل الخسائر والأضرار لدعم الدولة النامية المتضررة من تغير المناخ.

حصلت مصر على 15 مليار دولار من خلال عدد من الإتفاقيات لتمويل مشروعات برنامج "نوفي" الطاقة والغذاء والمياه.

تم إطلاق وتخصيص 3 مبادرات للقارة الإفريقية من خلال مبادرة الانتقال العادل للطاقة بإفريقيا.

كما أطلقت مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ CAP بالتعاون بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأيضًا إطلاق مبادرة المخلفات العالمية بحلول عام 2050 بين وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول أفريقية.

كما خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS

وتم إطلاق مجموعة من المبادرات الرئاسية خلال فعاليات مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين منها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، ومبادرة " الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام"، ومبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي"، ومبادرة "انتقال الطاقة العادلة والميسورة التكلفة فى أفريقيا

وتم إطلاق أول سوق مصري وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.

كما تم توقيع اتفاقيات حشد التمويلات والاستثمارات الموجهة لمشروعات برنامج "نُوَفِّي" ، وتم توقيع اتفاقيات لعدد من المشروعات تحت مظلة المحاور الثلاثة لبرنامج "نُوَفِّي"، و"نُوَفِّي"+ في مجالات الطاقة والزراعة والمياه.