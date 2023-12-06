حيثيات الحكم علي عصابة "الكردي"بالسجن المشدد 10 سنوات |ما القصة

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار الحكم على المتهم “الكردي”، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم بسرقة مبالغ مالية من نجل مالك شركة شحن، بعد انتحال صفة ضباط بمباحث الأموال العامة.

حيثيات الحكم علي عصابة"الكردي "بالسجن المشدد 10 سنوات |فما القصة

وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه في غضون شهر مايو 2015، نشأت علاقة صداقة فيما بين المتهم الثالث السابق الحكم عليه، والذي يعمل سائق لمدير بنك في النزهة، وبين نجل مالك شركة للشحن، أثناء تردده على البنك الذي يعمل فيه المتهم بصفة مستمرة لإيداع اموال بحساب الشركة.

وأضافت حيثيات الحكم؛" نظرًا للعلاقة التي تربط المتهم الذي سبق الحكم عليه بالمتهم (الكردي) عرض الأول عليه الاستيلاء على ما سوف ينوي المجني عليه إيداعه في البنك، وبناء على هذا الاتفاق تولى المتهم الاتفاق مع باقي المتهمين على كيفية القيام بما تم الاتفاق عليه، وتحديد كل دور حيث تحدد دوره وآخر في مراقبة المجني عليه حال خروجه من الشركة جهة عمله حاملا الأموال المزمع إيداعها متوجها إلى البنك، ويوم التنفيذ خرج المتهم وبصحبته متهم سبق الحكم عليه، مستقلين دراجة بخارية مملوكة للأخير متجهين إلى مقر الشركة جهة عمل المجني عليه".

واستكملت الحيثيات: «استقل باقي المتهمين سيارة ميكروباص، وفي الوقت المحدد لخروج المجني عليه لمراقبته ومشاهدته برفقة المجني عليه الثاني وبحوزتهما الحقيبة قام (الكردي) بمهاتفة باقي المتهمين مستقلى الميكروباص وابلغهم بمكان تواجد السيارة، حيث أجبروا المجني عليهم على التوقف وهددوهم باستخدام سلاح مدعين أنهم من رجال مباحث الأموال العامة، واستولوا على الأموال وقاموا باقتياد المجني عليه الثاني إلى الميكروباص وتركوه قبل فراهم واستغاث بالمارة وتم ضبط الميكروباص».

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم «الكردي»، ما شهد به المجني عليهم ومن تحريات المباحث وشهادة الضباط، ومن اعترافات المتهم خلال التحقيقات وبناء على ما تقدم اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى على نحو ما سلف، ومن ثم يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم ارتكب الواقعة.

انتداب المعمل الجنائي في واقعة حريق داخل شقة بحدائق القبة

وفي واقعة أخري ، أمرت نيابة شرق القاهرة ، بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بحدائق القبة ، وأسفرت الواقعة عن مصرع سيدة مسنة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة السيدة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وفي وقت مسبق؛ كشفت التحريات الأولية حول مصرع سيدة مسنة داخل شقتها بحدائق القبة، ملابسات وفاة مسنة إثر حريق، وتبين أن ماسا كهربائيا السبب، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق.

وأضافت التحريات الأولية أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة، وأن الحريق تسبب فى مصرع سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا عثروا عليها متفحمة داخل شقة بعقار، مكون من 4 طوابق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة محافظة القاهرة.

بداية الواقعة

وكانت البداية بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة ،بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 4 طوابق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بسيارات إسعاف للسيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمنى حول العقار، وتمت السيطرة على النيران، واستخراج جثة مسنة تبلغ من العمر 70 عاما متفحمة من الطابق الأول، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.