انطلاق مبادرة "جميلة يا بلدي" لجمعية شباب مصر للتنمية والبيئة بالمنيا

أطلقت جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة بالمنيا، المرحلة العاشرة للأسبوع الثاني ضمن المراحل علي مستوي الجمهورية وذلك حتى غد بهدف رفع الوعي البيئي لدي الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية ومبادرة اتحضر للاخضر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بزراعة ٥٠٠ شجرة بالتعاون المشترك مع الادارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة وبعض منظمات المجتمع المدني بمحافظة المنيا.

وقال احمد سيد ممثل الادارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة إن الوزارة داعمة دائما لمنظمات المجتمع المدني النشطة على مستوي الجمهورية.

وتحدث فتحي رشوان. عن دور وزارة البيئة في رفع قدرات منظمات المجتمع المدني في الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك في المياة والكهرباء من خلال توعية للشباب.