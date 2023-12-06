تفاصيل الزيارة الإشرافية لرئيس الإدارة المركزية للتمريض لصحة الشرقية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، الدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية للتمريض، والدكتورة عزة جلال مدير عام التمريض العلاجي، والدكتورة مايسة حسني مدير عام تمريض الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، وذلك في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومديرة إدارة التمريض بالمديرية.

تناول الإجتماع استعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية، وأكد وكيل الوزارة الدور الهام للهيئة التمريضية بالمستشفيات، والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مشيراً إلى أنهم الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية.

وناقش وكيل الوزارة خطة العمل الموضوعة لإدارة التمريض خلال الفترة القادمة، وما فيها من تحديات، كما تم مناقشة خطط العمل السابقة لهيئة التمريض، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومناقشة تقرير مرور اللجان الإشرافية على عدد من مستشفيات الصحة، والمراكز الطبية بمحافظة الشرقية، والتي تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل، وتقييم أداء الفرق الطبية من هيئة التمريض، وبحث أي معوقات تؤثر علي انتظام العمل، وتم عرض الإيجابيات والسلبيات التي تم رصدها أثناء المرور.

وأشادت رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة بأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية التي تمت داخل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وأثنت على أداء عمل الفرق الطبية بالمستشفيات، مؤكدة أهمية استمرار التدريب والتعليم الطبي لهيئة التمريض، وخاصة الجدد منهم، لرفع كفاءة أداء القوى البشرية، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.