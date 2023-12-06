تصنيف QS للجامعات يُدرج جنوب الوادي بالفئة 23 إفريقيًا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، ظهور الجامعة في تصنيف QS World University Rankings: Sustainability 20242024 في الفئة 1051-1100. حيث جاءت فى الفئة 11 من التصنيف محليا والفئة 23 افريقيا و 1051-1100 عالميا ضمن1397 جامعة عالمية أدرجت في هذا التصنيف الهام.

وبيّن رئيس الجامعة، أن التصنيف يتيح للطلاب محليا ودوليا أداة فريدة لتقييم الجامعات من خلال الاستدامة،

وذكر أن التصنيف يبحث عن أدلة خارجية من التأثير الذي يحدثه الخريجون في العلوم والتكنولوجيا لحل قضايا المناخ، إلى تأثير البحث العلمي الذي يتم إجراؤه والذي يحقق أهداف التنمية المستدامة والخاصة بهيئة الأمم المتحدة. كما ان التصنيف يقوم أيضا بتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للجامعات كمركز للتعليم والبحث العلمي.

وأشار الدكتور حمودة محمد دردير رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، التي أُقرّت عام 2015، جاءت تتويجًا لعقود من العمل، لمعالجة القضايا التي تواجه عالمنا، ويهدف هذا التصنيف إلى دعم تلك الجهود، إيمانا بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجامعات في قيادة التنفيذ الشامل لعدة قطاعات متعلقة بأهداف التنمية المستدامة من خلال التأثير البحثي والاجتماعي من خلال منتسبيها، ما يمكّن من تقييم مدى التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الجامعة بأدراجها في هذا التصنيف ليس فقط تحقق اهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 بل تمتد الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة بمستوى ودولي.

وقال الدكتور حسام حرز الله عضو لجنة التصنيف، إن الجامعة حققتً نتائج متميزة في تصنيف (QS World University Rankings: Sustainability 2024)، الذي يقيس مدى تحقيق الجامعات العالمية لأهداف التنمية المستدامة.

وأورد أن نتائج التصنيف طبقا لقواعد البيانات، حققت الجامعة في مجال التأثير الاجتماعي المرتبة 1001+ عالميا، والذي يتكون من 5 مؤشرات، أبرزها مؤشر المساواة وتبادل المعرفة، وتأثير التعليم والتوظيف والصحة العامة.

وحققت الجامعة في معيار التأثير البيئي المرتبة 725 على مستوى العالم، حيث اعتمد هذا المعيار على ثلاثة مؤشرات، من أبرزها الاستدامة البيئية ومؤشر التعليم البيئي والبحوث البيئية، وحققت الجامعة في مجال الحوكمة المرتبة 860 عالميًّا.

وهنأ الدكتور احمد عكاوي جميع منتسبي جامعة جنوب الوادي على توسع الجامعة في الظهور في جميع التصنيفات طبقا للخطة الموضوعة من لجنة التصنيف لوضع الجامعة في مكانه تليق بجميع منتسبيها محليا ودوليا.

وقدم الشكر لفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة. والذي يشمل كلا من الدكتور حموده محمد دردير، الدكتور احمد إسماعيل، والدكتور محمود سعيد، والمهندس حسام حرز الله، والمهندس أحمد حسن، والأستاذ بدوي محمد البدوي، والمهندس محمد عبد النعيم.