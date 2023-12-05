اعترافات صاحب مركز لصيانة السيارات يزور المحررات ومستندات ذوي الإعاقة

اعترف صاحب مركز لصيانة السيارات، بقيامه بارتكاب الواقعة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركي الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام صاحب ومدير مركز لصيانة السيارات له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركي لظروف الإعاقة.

تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، عثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.