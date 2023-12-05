مصر تستضيف المؤتمر الدول العشرين لأنظمة الحاسوب وتطبيقاته

تستضيف مصر، ممثَلة فى المعهد القومى للاتصالات، النسخة العشرين من المؤتمر الدولى حول أنظمة الحاسوب وتطبيقاته، الذى تنظمه الجمعية العربية للحاسوب بالشراكة مع جمعية الحاسوب التابعة لمعهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات IEEE فى الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر بمقر المعهد القومى للاتصالات فى القرية الذكية، تحت شعار «أنظمة الحاسوب وتطبيقاته فى العالم الرقمى.

يمثل المؤتمر منصة عالمية تجمع كبار الباحثين والممارسين فى مجال أنظمة الحاسوب وتطبيقاته، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين من بلدان مختلفة، بأكثر من ١٠٠ بحث مهم فى هذا المجال الديناميكى والسريع التطور.

تنعقد نسخة هذا العام تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة أريزونا، ومعهد جامعة نيويورك للعلوم التطبيقية، وفرع معهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات فى مصر، وشركتى «أمازون ويب سيرفيسز» و«أى بى إم» ومكتب الأبحاث البحرية الأمريكى.

تتضمن أجندة المؤتمر عروضًا تقديمية ومحاضرات وورش عمل وجلسات حول الصناعة وفعاليات اجتماعية تهدف إلى فهم أعمق لأحدث التقنيات. وتتمحور جلسات المؤتمر حول عدة موضوعات، أبرزها الحوسبة الشاملة والمتوازية والموزعة (منها السحابة وإنترنت الأشياء والشبكات وأجهزة الاستشعار وتقنيات البلوك تشين)، والأمن والخصوصية والثقة، وعلوم البيانات وهندسة المعرفة والوجود (مثل آليات استرجاع المعلومات، والبيانات الضخمة، وقواعد البيانات، وأنظمة المعرفة)، والذكاء الاصطناعى والأنظمة المعرفية، ومعالجة اللغات الطبيعية، والوسائط المتعددة ورؤية الحاسوب ومعالجة الصور.

تأسس المعهد القومى للاتصالات فى عام 1983، وهو مؤسسة رائدة فى مجال التدريب والخدمات الاستشارية فى مصر والشرق الأوسط، ويكرس المعهد موارده لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، ويمتلك قاعدة علمية كبيرة من الأبحاث والدراسات المحلية والعالمية لأساتذة وعلماء متخصصين فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكافة فروعها وتخصصاتها.