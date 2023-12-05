عميد الطب البيطري الأسبق: السمان أسرع رأس مال في تربية الطيور

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن البلوغ في السمان يحدث عند 42 يومًا، وأسرع رأس مال في تربية الطيور موجود في السمان، وأهم ميزة في السمان هو مقاومته للأمراض بصورة غير عادية، حيث يكتفي بالقليل من الأكل.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن 100 سمانة خلال عام واحد تتحول لـ1000 سمانة، مشيرًا إلى أن تربية السمان جيدة للغاية لأن مشاكله قليلة، وتناوله للطعام قليل للغاية، ويصلح للتربية التجارية بشكل كبير.

وأوضح أن تربية الحمام هواية أكثر من كونه تربية تجارية، مشيرًا إلى أن البعض قد يدفع في الحمامة الواحدة آلاف الجنيهات، بسبب ندرة هذه الأنواع.