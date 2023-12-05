تأجيل محاكمة طليق الفنانة علا غانم

اجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق، لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

وكانت الفنانة علا غانم تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.

وقررت النيابة العامة في القاهرة استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضا تحريز الرسائل لفحصها، وعرضها على خبير فني، ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة لأقوال طليق الفنانة.

وأشارت الفنانة علا غانم خلال التحقيقات إلى أنه نشبت بينها وطليقها مشكلات زوجية، تطورت إلى قيامه بتعمد إرسال رسائل مزعجة لها ومضايقات على مواقع التواصل بين الحين والآخر، حتى وصل الأمر إلى السب والقذف فقامت بالتقدم بدعوى إلى النيابة.