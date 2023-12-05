أستاذ بجامعة القدس: إسرائيل تحاول جاهدة تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق مخططها بطرد كل فلسطيني والتحكم في المنطقة، مشددًا على أن هذا مخطط إسرائيل من اللحظة الأولى لبداية هذا العدوان على غزة.

مخطط إسرائيل

وأوضح أن إسرائيل تحاول جاهدة تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لهم ودفعهم نحو الجنوب بقدر الإمكان، وذلك حسبما جاء خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن ما يحدث في الضفة الغربية سبق الأحداث في غزة بكثير، لذلك نقول دائما إن غزة انتفضت من أجل الضفة الغربية والقدس، وليس العكس، فهي انتفضت من أجل ما رأته من إهانة واعتداء على المقدسات .

ونوه بأن الدولة المصرية في هذه الفترة تعمل في عدة مسارات لحل الدولتين وهما المحور الدبلوماسي الذي تم من خلال الاتصالات الخارجية والجانب الأمريكي والقطري لوضع حد لذلك الاحتلال، كما أن مصر على الصعيد الإنساني فكانت أول الدول التي قدمت المساعدات لفلسطين وأرسلت عشرات الشاحنات لتقديم الدعم لأهل غزة، ومساعدتهم المستمرة لإدخال الوقود إلى غزة.

الفصائل الفلسطينية استهدفت 5 آليات إسرائيلية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية استهدفت 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، غزوا وحشيا على قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير هائل للبنية التحتية وحصيلة شهداء تخطت الـ15 ألف فلسطيني، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذيفة مدفعية مُحيط تواجد سيارتي إسعاف في منطقة "ام الظهير" جنوب دير البلح أثناء نقل شهداء وجرحى من المكان.

وذكرت الجمعية، في بيان صحفي مقتضب، أن القصف أسفر عن إصابة أحد المسعفين وتضرر السيارتين.

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور منير البرش، إن هناك 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى "كمال عدوان" شمال القطاع والذي يتعرض للحصار من قبل قوات الاحتلال بالدبابات وبالقناصة الذين يطلقون النار على كل من يتحرك.