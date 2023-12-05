وكيل صحة قنا يجرى جولة تفقدية موسعة لمستشفي دشنا المركزي

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية موسعة لمستشفي دشنا المركزي، رافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية وفريق المتابعة بالمديرية وحضور الدكتور أحمد صلاح مدير إدارة دشنا الصحية.

وخلال الزيارة تفقد الدكتور محمد أقسام المستشفي المختلفة حيث قسم الحضانات، الغسيل الكلوي ، الأسنان، المعمل ،القسم الداخلي.

حيث إطمئن علي تواجد الفريق المناوب وتقديم الخدمة للمترددين علي المستشفى، كما إستمع وكيل صحة قنا إلى المرضي علي الحالة الصحية لهم وتقديم الرعاية الكافية لهم.

وخلال الجولة إطمئن الدكتور محمد علي توافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمحاليل الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى.

وعقد الدكتور بدران إجتماع مع مسؤولي المستشفي لمناقشة سير العمل بالمستشفي موجهاً بالإنتهاء من قرارات الغسيل الكلوي للمرضي بالقسم وضرورة حصول مرضي الغسيل الكلوي للخدمة اللازمة دون أي معوقات.

وخلال زيارته للمستشفي وجه بدران بالتنسيق مع الإدارة الصحية لدعم مركز المعلومات بالمستشفي بما يلزم لتيسير العمل بالمستشفي.

وإستكمل بدران الجولة بتفقد الإستقبال بالمستشفي حيث سيادته تردد المرضي علي الإستقبال وأدوية الطوارئ بالإستقبال والمستلزمات الطبية وكذا توافر الأمصال المختلفة برصيد كافي.

وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بمتابعة منافذ الخدمة الطبية والوقوف الدقيق علي الرعاية الصحية المقدمة بها.